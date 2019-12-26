اونلاين | رابط يلا شوت| مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ليستر سيتي يوم الخميس 26 ديسمبر KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني YALA LIVE والذي خسر مباراته الأخيرة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر GOAL KOORA.

كورة ستار شاهد المباراة كاملة بين فريق ليفربول وفريق ليستر سيتي يعد هذا الموسم من افضل المواسم الذي يقدمه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في السنوات الأخيرة YALA KOORA حيث يحتل المهاجم الإنجليزي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 17 هدف وبفارق 6 أهداف عن الوصيف، وصنع 5 أهداف هذا الموسم لزملائه في الفريق COOL KOORA.

يلا لايف متابعة ويعيش فاردي ايام سعيدة مع الفريق الأزرق حيث يعد اعتماد الثعالب عليه بشكل أساسي للفوز وانهاء الاهداف KOORAHD ويلعب فاردي في جميع مباريات ليستر سيتي لعدم وجود البديل الجيد له الذي يعتمد عليه الفريق من أجل إراحة جيمي في بعض اللقاءات KOORA STAR مباراة ليفربول ضد فريق ليستر سيتي.