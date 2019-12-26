اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ليستر سيتي yalla shoot، اليوم الخميس الموافق، 26-12-2019، وذلك في إطار مباريات إياب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" being sports، جول العرب مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر goalarab.

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موعد المباراة:

يواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الخميس بملعب كينج باو،حيث تعتبر تلك المباراة هي المواجهة الثانية التي تجمع بين الفريقين خلال 82 يومًا، حيث سبق والتقيا الفريقان يوم 5 أكتوبر الماضي، على ملعب "أنفيلد"،Dawri Plus ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، شاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر، بث الاسطورة مشاهدة ليفربول ضد ليستر سيتي live7hd .

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القنوات الناقلة:

وتُذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر قنوات beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 4K ، بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي كورة ستار ليفربول ضد ليستر سيتي kora star، بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي بدون تقطيع kora plus.

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معلق المباراة:

ومن المقرر أن تُذاع المباراة بتعليق رؤوف خليف، رابط الدوري الإنجليزي ليفربول وليستر سيتي الآن يلا شوت اليوم، ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي يلا شوت حصري، كورة جول ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر kooora goal.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتى:

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استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

ومن المنتظر أن يدخل ليستر سيتى فى مباراة اليوم بتشكيل ضم كلاً من:

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: بيريرا، إيفانز، سويونكو، بن تشيلويل

خط الوسط: نديدي، تيليمانس، ماديسون

خط الهجوم: جراي، ألبرايتون، جيمي فاردي.

الترتيب:

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتى في المركز الثاني بفارق 10 نقاط كاملة، بث مباشر ليفر بول وليستر سيتي YALLA SHOOT LIVE، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي وليستر سيتي بدون تقطيع على الخليج 365 الرياضي وليستر سيتي LIVERPOOL LIVE.