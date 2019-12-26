اونلاين | بث مباشر BEIN sPORT مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي liverpool كورة لايف ليفربول ضد ليستر سيتي gool محمد صلاح اليوم HD

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يتابع جمهور الريدز مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر عبر الانترنت حيث يخرج نادي ليفربول إلى معقل ليستر سيتي "ووكرز ستاديوم" في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر ، في مباراة ينتظرها الملايين من عشاق البريمير ليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي :-

يتربع ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة, ويأتي خلفه ليستر سيتي برصيد 39 نقطة, ولذلك يعتبر لقاء اليوم هو لقاء قمة البريميرليج, ويُطلق على هذة المباراة مباراة الستة نقاط, لأنها تعطيك دفعة بثلاث نقاط وتوقف رصيد الخصم.

ترتيب الدوري الانجليزي

قمة ووكرز ستاديوم ليست مباراة فحسب في الدوري الإنجليزي، وإنما هي باب ليفربول الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فالمنافسة حتى هذه الجولة على اللقب بين الريدز وليستر سيتي ومانشستر سيتي، وبالتالي فإن الفوز على الثعالب يقرب أبناء المدرب يورجن كلوب من اللقب الذي طال انتظاره ويبتعد عن خزائنه لمدة طويلة جدا.

"استكمال السلسلة الذهبية"، هكذا يرفع نادي ليفربول شعار مباراته القوية أمام ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع "البوكسينج داي"، على ملعب ووكرز ستاديوم وذلك لمواصلة الانتصارات منذ انطلاق الموسم الجاري.

المعنويات مرتفعة للغاية في معسكر ليفربول، فقد جاءوا منذ أيام إلى المدينة الإنجليزية وهم يحملون على أعناقهم كأس العالم للأندية ، بعد أن توجوا به للمرة الأولى في تاريخهم على حساب فلامينجو البرازيلي في البطولة التي احتضنتها قطر.

التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام ليستر سيتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: هندرسون - نابي كيتا – آدم لالانا.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

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ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني مع الوضع في الاعتبار أن الريدز تتبقى لهم مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد من الجولة الماضية.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي:

ويعود ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت البحرين ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت فلسطين ، الساعة 21:00 مساء بتوقيت تونس ، الساعة 21:00 مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة 20:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 23:00 مساء بتوقيت العراق ، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ، وهو نفس التوقيت في سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت:

أهمية مباراة ليفربول وليستر سيتي جعلت مجموعة قنوات bein sports تحرص على نقلها بجودة عالية لذا وفرت قناتين لإذاعتها الأولي قناة بي إن سبورت اتش دي 2، والثانية هي Bein Sport 4K وسوف يعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

وتبدو أن كل الطرق تؤدي بليفربول للقبه الغائب منذ عام 1992 فهو يسعى اليوم للانتصار والمضي نحو التتويج به ، فالجميع في الدوري الإنجليزي يترنح بشكل كبير على مستوى النتائج بداية من ليستر الذي خسر هذا الموسم 3 مباريات كان آخرها أمام صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، أما الأخير بقيادة الإسباني بيب جوارديولا فليس أفضل حالا من الثعالب فقد خسر في 4 مناسبات هذا الموسم من بينها هزيمة أمام المتصدر بثلاثة أهداف لهدف.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول بث مباشر:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

في خط الدفاع: بن تشلويل - كاجلار سوينكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا

في خط الوسط :ويلفريد نديدي - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت- ديميري جراي

في خط الهجوم: جيمي فاردي

ولم يخسر الريدز طيلة جولات الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية وجمع 49 نقطة من أصل 16 فوز وتعادل وحيد، وهو إنجاز آخر لزملاء النجم المصري محمد صلاح تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، الذي لم يتعرض للهزيمة هذا الموسم في جميع البطولات إلا في مرتين فقط، الأولى أمام نابولي بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، والثانية أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بخماسية نظيفة، لكن الليفر لم يلعب بالتشكيلة الأساسية بسبب مشاركته في مونديال الأندية.