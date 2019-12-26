اونلاين | «يلا شووت Liver» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

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ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :-

شمايكل - ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز - نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون - جيمي فاردي - ايوزي بيريز - برايت.