رياضة | رسميا.. أول الراحلين عن برشلونة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أول الراحلين عن برشلونة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهي نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع ريال بيتيس في أولى صفقات الميركاتو الشتوي بالفترة الحالية قبل بداية شهر يناير المقبل.
ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة اتفق مع ريال بيتيس على إعاره لاعبه كارليس آلينيا بشكل رسمي لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.
واكدت الصحيفة على أن برشلونة لم يتفق مع ريال بيتيس على شراء اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة أي يعني عودته من جديد لبرشلونة في الموسم المقبل.
وكتبت الصحيفة في تقريرها: تم الإتفاق رسمياً, كارليس الينا اعارة الى ريال بيتيس والرسمي قريباً.. لن يكون هُنالك اي خيار شراء لنادي بيتيس
واضافت: مارك بارترا, كان سبب رئيسي في إقناع الينا بخيار ريال ببتيس على خيتافي