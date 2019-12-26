رياضة | مانشستر يونايتد يضرب نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضرب نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل :-

وسجل انطوني مارسيال هدفين لفريق مانشستر يونايتد في المباراة، بينما أحرز اللاعب الشاب جرينوود هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء، وعزز ماركوس راشفورد النتيجة لفريق مانشستر ليحسم الثلاث نقاط لفريقه.

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ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير انتصارا ثمينا في بداية تلك الجولة على حساب فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.