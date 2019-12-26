رياضة | بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم 26 / 12 / 2019 في البوكسينج داى

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متابعة بث مباشر (kooora 4 goal) مباريات البريميرليج، حيث يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره ليفربول علي ملعب "ووكرز" اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تابع بث مباشر online مباراة الريدز بدون تقطيع.

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تابع البث المباشر لمباريات ليفربول اليوم على (جول العرب)، حيث يعتمد الألماني يورجن كلوب على الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي، وسبق وخاض "مو" 5 مباريات ضد ليستر، ونجح في تسجيل 3 أهداف، متابعة بث مباشر مباريات الدوري الإنجليزي على رابط cool kora

نتائج آخر 5 مباريات بين ليفربول وليستر سيتي (يلاشووت حصري)| شاهد بث مباشر مباراة الريدز:

مشاهدة (كورة لايف) بث مباشر مباريات الدوري الإنجليزي، حيث لم يخسر فريق ليفربول في مبارياته الخمسة الأخيرة ضد ليستر سيتي وجاءت نتائجها كالتالي:

- 23 سبتمبر 2017.. ليفربول 3 – 2 ليستر سيتي

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- 30 ديسمبر 2017.. ليفربول 2 – 1 ليستر سيتي

- 1 سبتمبر 2018.. ليفربول 2 – 1 ليستر سيتي

- 30 يناير 2019.. ليفربول 1 – 1 ليستر سيتي

- 5 أكتوبر 2019.. ليفربول 2 – 1 ليستر سيتي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي kora online:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة الثامنة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس hd 3 بتعليق عربي للجزائري رؤوف خليف، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي