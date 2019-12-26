رياضة | الحزم يفرض التعادل على الهلال في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزم يفرض التعادل على الهلال في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، مع نظيره الحزم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح منصور حمزي أهداف اللقاء لصالح الحزم بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الهلال عند الدقيقة 53.

وأدرك سيباستيان جيوفينكو هدف التعادل للهلال، من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الحزم عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتعرض مهاجم الهلال عمر خربين لإصابة قوية خلال اللقاء، قبل أن يصاب لاعب الحزم فارس العياف.

وبهذه النتيجة؛ رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما يأتي الحزم في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.