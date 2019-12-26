رياضة | تشكيل ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بث مباشر اليوم liverpool vs leicester city live

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - نابي كيتا - فينالدوم.

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خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

وغاب الريدز عن المشاركة في الجولة الماضية، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حصل عليها على حساب فريق فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية بنتيجة هدف نظيف أحرزه البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :-

شمايكل - ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز - نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون - جيمي فاردي - ايوزي بيريز - برايت.