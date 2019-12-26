رياضة | محمد صلاح أساسي.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي رابط مباشر الآن Mohamed Salal مباشر Liverpool

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيه ليستر سيتي بعد قليل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى ليفربول لمواصلة مشواره المميز في المسابقة الإنجليزي واستغلال نشوة فوزه بلقب كأس العالم للأندية لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من ميدان ليستر سيتي.

وفي المقابل فإن ليستر سيتي يتطلع لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف مقابل ثلاثة أهداف، والعودة لسكة الانتصارات، والتمسك بأمل المنافسة على لقب البريميرليج.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من :-

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حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - نابي كيتا

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.