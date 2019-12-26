رياضة | مهاجم برشلونة يتلقى عرضاً مفاجئاً للرحيل

تلقى عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عرضاً مفاجئاً للرحيل عن الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن فريق رين الفرنسي النادي السابق لعثمان ديمبيلي تقدم بعرض من أجل ضم اللاعب لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

وانضم ديمبلي إلى رين عام 2010 بعد أن لعب لأندية مغمورة أخرى في فرنسا، وإنتقل من رين لبوروسيا دورتموند عام 2016 وبعد عام إنضم لبرشلونة.

ويغيب ديمبلي، عن صفوف البلوجرانا في الوقت الحالي، بسبب تعرضه للإصابة، وقد يستمر غيابه حتى شهر فبراير المقبل.