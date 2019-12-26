رياضة | مدرب أستون فيلا يتحدث عن الفوز على نوريتش سيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا يتحدث عن الفوز على نوريتش سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر داين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه مساء اليوم على نظيره نوريتش سيتي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال سميث عقب نهاية المباراة :"نتيجة هذه المباراة مهمة للغاية لنا، لقد كانت بمثابة معركة ونجحنا في النهاية الفوز بها وحصد 3 نقاط هامة".

وأضاف :"كورتني خاض مباراته الأولى في البريميرليج أمام شيفيلد يونايتد قبل جولتين فقط. قدم أداءً قويًا اليوم ونجح في معظم الكرات الرأسية. ونجح كونسا في الحد من خطورة بوكي مهاجم نورويتش في الشوط الأول بفضل سرعته".

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وزاد :"لقد أثبت هوريهان لنا كم هو لاعب رائع ومهم للفريق. لقد فعل ما يجيد فعله، وهو إحراز الأهداف".

وواصل :"جريليش شارم في مركز اللاعب رقم 10، مع غياب ماكجين، رأيت أنه كان خيارًا مناسبًا لنا. إنه لاعب رائع وما زال يمكنه التحسن أكثر".

وأوضح :"اللاعبون قدموا مباراة مميزة ونجحوا في تحقيق الفوز الذي كنا بحاجة إليه بعد سلسلة من النتائج الغير جيدة في الفترة الأخيرة".