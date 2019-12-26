رياضة | حصاد 2019.. الدوري المصري يتأجل كثيرا والأهلي يحسمه في المباريات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. الدوري المصري يتأجل كثيرا والأهلي يحسمه في المباريات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي 2018 _2019 والذى انتهي في عام 2019 بعدما توقف لفترة ليست بالقصيرة بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى توج بها منتخب الجزائر وخرجت مصر من دور ال 16 على يد جنوب إفريقيا.

وكانت المباريات الحاسمة لبطولة الدوري والذى كان ينافس فيه الأهلي نظيره ومنافسه التقليدى نادي الزمالك عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما استطاع الأهلي أن يحسم اللقب لصالحه ليحقق الأهلي اللقب رقم 41 فى تاريخه والرابع على التوالي.

وتصدر النادي الأهلي البطولة برصيد 80 نقطة وحقق الفريق أطول سلسلة انتصارات 9 مباريات على التوالي مناصفة مع الزمالك كما أيضا كان المارد الأحمر صاحب أقو خط دفاع فى الدوري الموسم السابق فعلي الفريق 20 هدفا فقط بينما سجل 56 هدفا وحقق الفوز فى 25 مباراة من 34 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وهزم فى 4 مباريات ليحقق لقب الدوري.

الفرق الصاعدة والهابطة

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وهبط من بطولة الدوري الموسم الماضي كل من بتروجت والداخلية والنجوم بعدما احتلوا المراكز الأخيرة بينما صعد كل من أسوان ونادي مصر ونادي وحرس الحدود.

وحصد لقب هداف البطولة مهاجم نادي المقاولون العرب أحمد علي كامل برصيد 18 هدفا بينما تعرض نادي سموحة لأطول سلسلة خسائر فى 6 مباريات بينما كان هجوم الزمالك هو الأقوي برصيد 65 هدفا.

وصعد لبطولة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي بعد حصوله على المركز الأول برصيد 80 نقطة وأيضا نادي الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة بينما حصل نادي بيراميدز على المركز الثالث برصيد 70 نقطة وصعد لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومعه المصري صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

بينما بدأ الموسم الجديد والجاري بالدوري المصري منذ 10 جولات ويتصدر جدول الترتيب النادي الأهلي برصيد 24 نقطة من الفوز فى 8 مباريات.