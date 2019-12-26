رياضة | عودة المُنقذ.. إبراهميوفيتش يوافق على العودة إلى ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة المُنقذ.. إبراهميوفيتش يوافق على العودة إلى ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق السويدي زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غالاكسي السابق، على العودة إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.



وذكرت شبكة سكاي إيطاليا، أن إبراهيموفيتش أعطى موافقته على الانتقال إلى ميلان لكل من باولو مالديني وزنوفمير بوبان المسؤولين بالفريق، وأنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وأضافت الشبكة الإيطالية أنه من المتوقع اتمام الصفقة بشكل نهائي اليوم الخميس أوغدًا الجمعة، حيث يعود اللاعب إلى ميلان للمرة الثانية، حيث سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في الفترة ما بين عامي 2010 و2012.

وأصبح إبراهيموفيتش دون ناد بعد رحيله عن صفوف فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.