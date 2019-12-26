رياضة | الأهلي يضم نجم تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضم نجم تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النادي الأهلي على أعتاب التعاقد مع موهبة المنتخب التونسي ونادي الإفريقي لمدة ثلاثة مواسم قادمة بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير تونسية حسب صحيفة "الشروق"، إلى أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع مسئولي فريق الإفريقي ألكسندر وايد في الساعات الأخيرة، ويتبقى فقط وصول اللاعب في الأيام المقبلة وامضاء العقود بشكل رسمي.

موعد انضمام اسكندر زايد للنادي الأهلي :-

وسوف تكلف هذة الصفقة النادي الأهلي 140 ألف دولار، وسينضم اللاعب التونسي من بداية شهر فبراير المقبل بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام على أرض تونس في الفترة المقبلة.

معلومات لا تعرفها عن صفقة الأهلي :-

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ويعد اسكندر زايد من مواليد 1997، ويشغل مركز الباك الشمال والسنتر باك، وحصل على جائزة هداف كاس العالم للشباب 2017 برصيد 77 هدف، و أيضا بامم افريقيا مع تونس 2018 بالجابون.

ونجح في تحقيق كأس الكؤوس الافريقية مع النجم الساحلي والسوبر الأفريقي مع الزمالك، وفاز بدوري ابطال اسيا مع العربي القطري، وهداف السوبر جلوب الاخيرة مع مضر السعودي

وكان اللاعب التونسي قد شارك مع نادي الزمالك في بطولة السوبر الافريقي، عندما فاز المارد الأبيض على النادي الاهلي بنتيجة 38-35.