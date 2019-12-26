رياضة | بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي في التحرك للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي عقب نهاية الموسم الجاري.

وفتح الاهلي مفاوضات مع الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي إلا أن إدارة الدراويش قامت بتأجيل المفاوضات حتي نهاية الموسم .

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وحصل الاهلي على وعد من نادي الإسماعيصلي بدراسة العرض المقدم في الصيف المقبل خاصة وأن اللاعب لديه عرض آخر من نادي الزمالك.

وتسعي إدارة الإسماعيلي الحصول على أكبر عائد مادي من بيع باهر المحمدي في ظل صراع الأهلي والزمالك للحصول على خدماته في الصيف القادم.

يذكر أن باهر المحمدى يعتبر من العناصر المميزة فى الخطوط الخلفية بالدورى المصرى، حيث يجيد المشاركة فى مركزى المساك والظهير الأيمن.