رياضة | موعد مباراة الزمالك وزيسكو| مواعيد مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وزيسكو| مواعيد مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الزمالك ضيفًا منافسه على زيسكو الزامبي، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو يعاني في الفترة الأخيرة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج في المرحلة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتعادل الأخير أمام الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

ولم يتذوق الزمالك طعم الانتصار منذ الفوز أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري، حيث تلقى هزيمة بثلاثية أمام طلائع الجيش في الأسبوع الثامن، قبل أن يتعادل أمام سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

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وتقام المباراة في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل، على ستاد ليفي مواتا واسا، وتذاع على قناة bein sports 1.

وعلى المستوى الإفريقي خاض الزنالك كباراة وحيدة تحت قيادة كارتيرون، أمام بريمبرو دي أوجستو الأنجولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، واستطاع أن يحسمها الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

وكان قد خسر الزمالك في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفيرقيا بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي.

في المقابل افتتح فريق زيسكو الزامبي مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهعة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما، قبل أن يتلقى هزيمة أمام مازيمبي بثنائية نظيفة.

ويقع الزمالك في المجموعة من دوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو.