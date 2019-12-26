شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم بث مباشر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : اليسون. خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون. خط الوسط : هيندرسون - نابي كيتا - فينالدوم. خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو. Advertisements بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :- حراسة المرمى:شمايكل. خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز. خط الوسط: نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون - ايوزي بيريز - برايت. خط الهجوم: جيمي فاردي ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد من الجولة الماضية. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم بث مباشر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.