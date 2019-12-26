الهلال يخطف تعادلا بشق الأنفس أمام الحزم في الدقائق الأخيرة

الخميس 26 ديسمبر 2019

انتهت مباراة الجولة الثالثة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بين الهلال والحزم بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الرس.



الهلال ضد الحزم

بدأت أحداث الشوط الأول بسيطرة من لاعبي الهلال على منطقة وسط الملعب ولكنها لم تسفر عن أية فرص حقيقة للتسجيل حتى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول والتي شهدت إهدار عمر خريبين فرصة التسجيل الأولى.

وفي الدقيقة 18، أرسل محمد البريك لاعب الهلال، كرة عرضية وصلت إلى خربين داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، ليحاول التسديد مباشرة ولكن تدخل من دفاع الحزم يبعد الخطورة.

الشوط الثاني يشهد إثارة حقيقة والهلال يرفض الهزيمة

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بدأت أحداث الشوط الثاني بمحاولات من الهلال البحث عن الهدف الأول، حيث قام كنو بتسديدة من مسافة بعيدة اصطدمت وتهيأت إلى جوميز في الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء الحزم، ليختار المهاجم الفرنسي التمرير بدلاً من التسديد، وتدخل دفاع الفريق المضيف وأبعد الكرة في الدقيقة 47.

الهدف الأول لأصحاب الأرض

وفي الدقيقة 45 سجل فريق الحزم الهدف الأول فى المباراة عن طريق نجمهم كارلوس ستراندبيرج الذي مرر الكرة إلى منصور الحمزي ليسدد وتصطدم بالمدافع محمد كنو وتغالط الحارس عبدالله المعيوف وتسكن الشباك.

الهلال يرفض الهزيمة ويسجل تعادلا قاتلاً

وفي الدقيقة 90، أدرك لاعبو فريق الهلال التعادل مع الجزم، بعد مرور رائع من باهبري في الجهة اليسرى ليرسل عرضية أبعدها دفاع الفريق المضيف لترتد إلى جيوفينكو على حدود المنطقة ليسددها بقوة وتسكن الكرة شباك أصحاب الأرض معلنة عن التعادل العادل بين الفريقين ورفض الساحرة المستديرة الهزيمة الأولى لبطل دوري أبطال آسيا في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بعد مرور ثلاثة عشر جولة.

ترتيب الهلال والحزم في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة؛ أصبح رصيد الهلال 21 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، كما ارتفع رصيد الحزم إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.