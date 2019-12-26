شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم على ملعب «كينج باور»

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ودفع يورجن كلوب بالثلاثي الخطير محمد صلاح وفيرمنيو وساديو ماني منذ البداية.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا

الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح