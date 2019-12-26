عاجل.. برشلونة يصفع إنتر ميلان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

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رفض نادى برشلونة الإسباني العرض المقدم من قبل انتر ميلان الإيطالي بشأن ضم لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال لاعب الفريق الإسباني،وقد أرسل الفريق الإيطالي عرضا بقيمة 12مليون يورو لشراء فيدال بداية من يناير المقبل ، لكنه قوبل بالرفض من جانب الفريق الكتالوني الذي أصر الحصول علي 20مليون يورو مقابل التخلي عن المحارب التشيلي لصفوف النيراتزوري .



انتر ميلانو لن يرفع راية الاستسلام سريعا ،وسيتقدم مجددا بعروض للتشيلي ارتورو فيدال لتلبية رغبة مدرب الفريق انطونيو كونتي الذي يصر هو الآخر علي انضمام ارتورو لصفوف الفريق والاعتماد عليه بشكل أساسيا نظرا لم يمتلكه من إمكانات عالية يعرفها جيدا كونتي الذي تولي تدريب لاعب البرسا أثناء قيادته يوفنتوس الايطالي 2011-2012.

الجدير بالذكر أن لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال غاضب من مدرب برشلونة الإسباني فالفيردي لعدم إشراكه في المباريات بشكل أساسي وهذا ما دفع التشيلي لطلب الرحيل مرارا وتكرارا.