شكرا لقرائتكم الزمالك يشترى أحذية جديدة للاعبين بعد فقدان الحقائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو سارع مسئولو بعثة الزمالك بشراء أحذية جديدة للاعبى الأبيض، بعدما فقدت البعثة حقيبة الأحذية الخاصة باللاعبين خلال رحلة السفر من أثيوبيا إلى زامبيا، حيث حرص مسئولو البعثة على شراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض مران الفريق اليوم بزامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة من عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

فيما تلقى مسئولو الزمالك تأكيدات من قبل مسئولى مطار زامبيا بوصول حقيبة الأحذية المفقودة الخاصة ببعثة الفريق، غدًا الجمعة، وذلك قبل مران الفريق الختامى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، وذلك بعدما عمل القائمين على بعثة الأبيض التى يترأسها هاني زادة، على التحرك سريعًا من أجل تحرير محضر بالواقعة فى المطار، لحل الأزمة.

وخاض فريق الزمالك مرانه اليوم الخميس، على الملعب الفرعى لاستاد ليفى موانا واسا فى زامبيا، حيث حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على تنفيذ عدد من الخطط التى ينوى تنفيذها خلال مواجهة زيسكو يونايتد.

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يحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل سلبيًا أمام الإنتاج الحربي فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق فى جدول ترتيب المسابقة ليحتل المركز السادس بعدما حصد 15 نقطة حتى الآن.