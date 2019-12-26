شكرا لقرائتكم بيراميدز يحصل على توقيع فيلموتس مدرب بلجيكا السابق لقيادة السماوى خلفا لديسابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 هوية المدير الفني الجديد لبيراميدز، والذي سيخلف الفرنسي سباستيان ديسابر الذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج.

وعلم الخليج 365 أن هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، وممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادى، سافرا للإمارات سرا، وحصلا علي توقيع المدرب الجديد.

وأكدت المصادر أن مارك ڤيلموت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا، هو المدير الفنى الجديد للفريق السماوى.

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