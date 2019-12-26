شكرا لقرائتكم سيدات الأهلى يتوجن بدورى السلة بعد الفوز على الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.

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كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءًا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر ، وتم الإعلان عن رسوم القيد والتي تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى .

وفيما يخص الدورى الممتاز ب فتبلغ رسوم القيد 2400 عن كل لاعب أو لاعبة، وعلى مستوى الناشئين حتى 14 سنة فتكون الرسوم 1200 جنيه فقط.

بدأ اتحاد كرة السلة التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، لبحث تأجيل بعض مباريات دورى السوبر فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى التصفيات الأفريقية التى تقام فبراير المقبل، وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى، ومن المقرر أن يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا السبت المقبل تقديم الجهاز الفنى الجديد للإعلام ، ويتولى الجهاز الفنى المهمة ووضع الخطة استعدادا للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية التى تقام فبراير المقبل .