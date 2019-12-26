شكرا لقرائتكم جوفينكو ينقذ الهلال من الخسارة أمام الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الهلال فريقه من الخسارة أمام الحزم بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل في المواجهة التي بالتعادل 1-1، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ووجد الهلال صعوبة كبيرة في الوصول لمرمى الحزم الذي اعتمد على إغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص الهلالية لمهاجمه السوري عمر خربين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس الجزائري مليك عسلة.

وفي الشوط الثاني فاجأ الحزم ضيفهم بهدف عند الدقيقة 53 سجله مهاجمه منصور حمزي الذي تلقى تمريرة من زميله السويدي كارلوس ستراندبيرغ ليسدد الكرة قوية وتصطدم باللاعب محمد كنو وتغالط الحارس عبدالله المعيوف وتسكن الشباك.

وحاول الهلال العودة سريعاً الى المباراة وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه هتّان باهبري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

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وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السوري عمر خربين الذي تلقى عرضية من زميله حسن كادش ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه البديل ذعار العتيبي أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الهلال أن يسجل هدف التعادل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 90+1 تمكن الإيطالي جوفينكو لاعب الهلال من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحزم.

وواصل الهلال ضغطه بحثاً عن هدف الفوز والذي كاد أن يأتي بعدما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله هتّان باهبري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها ببراعة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الحزم إلى 15 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.