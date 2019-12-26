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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أرتيتا يتعثر في اختباره الأول مع أرسنال والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
تعادل أرسنال الإنجليزي مع مضيفه بورنموث بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إطار الجولة الثامنة عشر من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز .
تقدم أصحاب الملعب عبر دان جواسلينج في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول ، لتنتهي احداث الشوط الأول بتقدم بورنموث بهدف مقابل لاشيء .
عادل المهاجم الجابوني اوباميانج النتيجة لمصلحة الارسنال وسجل الهدف الاول وهدف التعادل للمدفعجية في الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني، ليعلن الحكم بعدها تعادل الفريقان بهدف مقابل هدف.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بورنموث الي 20نقطة احتل بها المركز السادس عشر ،بينما ارتفع رصيد الارسنال الي 24نقطة احتل بها المركز الحادي عشر.
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