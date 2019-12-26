شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسقط في فخ ساوثهامبتون في البريمرليج والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 تعرض تشيلسي لهزيمة مفاجأة أمام ضيفه ساوثهامبتون والذي تعامل مع المباراة بشكل جيد ليحقق الفوز بنتيجة ٢/٠ علي ملعب ستمفورد بريدج في الجولة ال١٩ ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

Advertisements وسجل ساوثهامبتون الهدف الأول عن طريقه لاعبه أوبافيمي في الدقيقة ٣١ لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني وتابع ساوثهامبتون دفاعه الصلب واللعب علي الهجمات المرتدة لينجح مرة أخري في إحراز الهدف الثاني عن طريق المهاجم ريدموند في الدقيقة ٧٣ لتنتهي المباراة بنتيجة ٢/٠ لصالح ساوثهامبتون ويتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة ٣٢ في المركز الرابع ، ويأتي ساوثهامبتون في المركز ال١٤ برصيد ٢١ نقطة

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