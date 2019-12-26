شكرا لقرائتكم خبر عن تشامبرلين يغيب عن ليفربول حتى نهاية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب أليكس أوكسليد-تشامبرلين عن لقاء ولفرهامبتون آخر لقاء في عام 2019، لإصابته في أربطة الكاحل، وتعرض اللاعب للإصابة أمام فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية، التي توج بها الريدز.

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي: إن تشامبرلين «يعاني من إصابة في أحد أربطة الكاحل، والآن علينا أن نرى مدى سرعة تعافيه، يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت أو ينتهي سريعا، لا فرصة أمامه للمشاركة هذا العام، علينا أن نتابع مدى سرعة استجابته للعلاج وبالتالي عودته للمشاركة».

ألكسندر مارك ديفيد أوكسليد-تشامبرلين هو لاعب كرة قدم إنجليزي يجيد اللعب في مركز الجناح ويلعب حاليًا مع ليفربول الإنجليزي منذ 2017، بعدما انتقل من نادي أرسنال في صيف 2017 بعقد مدته 5 سنوات، وبصفقة قدرت بـ 35 مليون جنيه إسترليني.