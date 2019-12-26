شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعادل مع مضيفه بورنموث 1-1 بـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق أرسنال مع مضيفه بورنموث بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «دين كورت»، ضمن جولة الـ«بوكسينج داي» من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

تقدم بورنموث بهدف عن طريق دان جوسلينج في الدقيقة 35، لكن المهاجم الجابوني بيير- إميريك أوباميانج تعادل للمدفعجية بهدف في الدقيقة 63، ليرتفع رصيد أرسنال إلى 24 نقطة، يحتل بها المركز الـ11 بجدول البريميرليج، ورصيد بورنموث إلى 20 نقطة في المركز الـ16.

وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت بنفس التوقيت، خسر تشيلسي على أرضه أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة وتغلب أستون فيلا على نوريتش سيتي بهدف نظيف وإيفرتون على بيرنلي بذات النتيجة، كما حقق كريستال بالاس الانتصار على وست هام بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل شيفيلد يونايتد مع واتفورد 1-1.