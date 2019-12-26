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هالك البرازيلي يقترب من الانضمام لصفوف إسبانيول الإسباني

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المهاجم البرازيلي هالك، لاعب فريق شنجهاي الصيني، من الانضمام إلى صفوف فريق إسبانيول، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والذي يفصلنا عنه أقل من 5 أيام ويبدأ العام الجديد 2020 لينطلق معه موسم انتقالات الشتاء.

ووفقًا لما نشرته موقع صحفية «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أصبح المهاجم البرازيلي قريبًا جدا بالعودة إلى أوروبا من جديد عن طريق الفريق الإسباني الذي يحاول تدعيم صفوفه الأمامية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعد مستوى هالك النادر أصبح يلعب كلاعب محترف في نادي فيتوريا البرازيلي بمدينة سالفادور الساحلية، وبعدها بيع إلى نادي كاواساكي فرونتال الياباني، وبعد شهر بيع إلى نادي كونسادول سابورو في عام 2006، ولعب كل المباريات وسجل 25 هدفًا، وكان واحدًا من بين أكثر اللاعبين المسجلين، وفي عام 2007 انتقل ليلعب في نادي طوكيو فيردي وسجل 37 هدفًا في 42 مباراة، ثم انتقل إلى نادي بورتو البرتغالي وأحرز معه 54 هدفًا في 99 مباراة.

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