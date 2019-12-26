مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم بث مباشر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم الخميس بث مباشر ، ضمن مباريات البوكسينج داي اليوم في الجولة 19، وذلك بملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل سولشاير، المدير الفني لليونايتد في المباراة على النحو التالي: دي خيا شاو - ليندلوف - ماجواير - بيساكا فريد - بيريرا - ماكتومناي Advertisements مارسيال - راشفورد - جرينوود. بينما جاءت تشكيلة ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل، على النحو التالي. دوبرافكا شار - فيرنانديز - ليجيوين مانكيليو - شين لونجستاف - ماتيو لونجستاف - ألميرون - ويليامز جايل - جيلينتون. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

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