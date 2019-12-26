راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 يلتقي بعد أقل من ساعة من الآن، فريقي مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات البوكسينج داي اليوم في الجولة 19، وذلك بملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل سولشاير، المدير الفني لليونايتد في المباراة على النحو التالي: دي خيا شاو - ليندلوف - ماجواير - بيساكا فريد - بيريرا - ماكتومناي Advertisements مارسيال - راشفورد - جرينوود. بينما جاءت تشكيلة ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل، على النحو التالي. دوبرافكا شار - فيرنانديز - ليجيوين مانكيليو - شين لونجستاف - ماتيو لونجستاف - ألميرون - ويليامز جايل - جيلينتون.

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