كلوب: خوض مباراتين في 3 أيام جريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم: إنها جريمة أن تضطر بعض الأندية المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لخوض مباراتين في ثلاثة أيام في فترة العيد.

وحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي أمس، قبل أن يستضيف وولفرهامبتون الأحد المقبل. وبعد الفوز ببطولة كأس العالم للأندية بقطر والخسارة في كأس رابطة الأندية المحترفة سيكون ليفربول خاض تسع مباريات في ديسمبر الحالي.

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وقال كلوب في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «بكل وضوح هذا غير مقبول»، وأضاف «لا يوجد أي مدرب لديه مشكلة في مباريات (بوكسينج داي)، ولكن اللعب يومي 26 و28 جريمة»، وتابع «يمكننا أن نقول ما نريده ولكن هذا لا يهم أي شخص، وفي كل عام الأمر نفسه يتكرر مع مدربي الدوري الممتاز».

الفوز بكأس العالم للأندية هو ثاني لقب يحرزه الفريق، الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ولديه مباراة مؤجلة، هذا الموسم، بعدما تغلب على تشيلسي بركلات الترجيح ليفوز بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي.

وتضارب موعد مباراتي ليفربول في الدورين قبل النهائي والنهائي بكأس العالم للأندية مع مباراته أمام أستون فيلا في كأس الرابطة، واضطر الفريق للعب بفريقين مختلفين في البطولتين.