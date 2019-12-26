2019.. نقطة تحول في كرة القدم النسائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عادة ما تمنح مجلة «تايم» جائزتها لأفضل رياضي في العام إلى شخص واحد بصفته الرياضي الأبرز على مدار العام، لكن المجلة الشهيرة فاجأت الجميع بمنح جائزة «أفضل رياضي لعام 2019» إلى المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية الفائز بلقب كأس العالم للسيدات هذا العام في فرنسا.

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وجاء منح الجائزة للمنتخب الأمريكي للسيدات ليحمل العديد من الدلالات مع نهاية العام الحالي الذي يمكن اعتباره عام كرة القدم النسائية بعدما شهد بطولة عالمية تمثل نقطة تحول مثيرة في عالم الكرة النسائية.

ونال المنتخب الأمريكي للسيدات إشادة بالغة هذا العام ليس فقط لفوزه بلقب المونديال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ البطولة، وإنما أيضا لتصريحات لاعباته وفي مقدمتهن ميجان رابينوي للمطالبة بضرورة المساواة بين السيدات والرجال فيما يتعلق بالمستحقات المالية في عالم كرة القدم.

وساهم المنتخب الأمريكي في الارتقاء بمستوى مونديال السيدات بفرنسا منتصف هذا العام، حيث قدم عروضا رائعة في البطولة كما كانت قوة المنافسة على اللقب والمفاجآت التي شهدتها البطولة بمثابة نقطة تحول في تاريخ مونديال السيدات بشكل خاص، وكرة القدم النسائية بشكل عام.