سلطان الأولمبي الأميز سعوديا.. و3 نساء يحصدن الإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في تقليد جديد تشهده الرياضة السعودية للمرة الأولى، كرم رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق الأمير سلطان بن فهد، بجائزة القائد الأولمبي المتميز نظير تفانيه وخدمته للرياضة السعودية خلال فترة توليه لرئاسة اللجنة الأولمبية 1999-2011م التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها فضية أولمبياد سيدني 2000م، عبر لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء هادي صوعان، وبرونزية مسابقة قفز الحواجز للفارس خالد العيد في نفس الدورة، وأول ميدالية أولمبية نسائية عبر الفارسة دلما ملحس في دورة الألعاب الأولمبية الأولى للشباب (سنغافورة 2010م).

وجاء التكريم على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية السعودية أمس، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحضور رؤساء الاتحادات الرياضية بصالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

فترة زاهرة

وقدم الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكدا أن الفترة الرياضية الأخيرة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية سواء على مستوى الاستضافات لعدد من الفعاليات العالمية، أو التمثيل المشرف للمملكة في المحافل الرياضية الخارجية، وأبدى ثقته بأن تكون الفترة المقبلة زاهرة ومثمرة وستشهد العديد من الإنجازات تحت قيادة راعي الشباب الأول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

3 متميزات

ومنح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جائزة التميز لرياضة المرأة للاعبة المنتخب السعودي للمبارزة الحسناء الحماد، والدكتورة دانيا الفراج من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والجوهرة فلاتة لاعبة المنتخب السعودي لكرة السلة.

وفي فئة الجائزة الأولمبية للتطور الرياضي، فاز الاتحاد السعودي للجودو بالمركز الأول، والاتحاد السعودي للتايكوندو بالمركز الثاني، والاتحاد السعودي للمبارزة بالمركز الثالث.

الدرعية أولا

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وفي فئة الجائزة الأولمبية لأفضل استضافة رياضية، جاء نزال الدرعية التاريخي أولا، وفورميلا إي ثانيا، ومهرجان الدرعية للفروسية ثالثا، وبطولة العالم لكرة اليد (سوبر جلوبال) رابعا، وجولة العالم لكرة السلة خامسا.

وشهد الحفل تكريم شركاء النجاح، وهم الخطوط الجوية العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة العليان.

4 سنوات

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل افتتح أعمال الجمعية بكلمة أكد فيها أن اللجنة الأولمبية تمر بمرحلة تحول استراتيجي جديد، وبداية لنصب رؤية جديدة بحيث تكون ذات أهداف طويلة المدى، وقال «الخطة الاستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية ستطلق في الربع الأول من عام 2020م، بما يتواكب مع أهداف ورؤية المملكة 2030م، وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية»، مشيرا إلى أن الهدف من الاستراتيجية تنظيم العمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية على مدى الأربع سنوات القادمة، وليس على مدى سنة أو سنتين كما هو معمول حاليا.

50 ناديا مشغلا

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية هذا العام، وكان له الدور الأكبر في استضافة العديد من الفعاليات العالمية.

وأعلن أن عدد الأندية المشغلة لأكثر من 10 ألعاب مختلفة قفز من 9 أندية في يناير الماضي إلى 50 ناديا حاليا، مبينا أنهم يسعون لتفعيل أكبر عدد ممكن من الألعاب في هذه الأندية.

7 منتخبات نسائية

وعلى صعيد الرياضة النسائية أوضح أن الفترة الحالية تشهد المزيد من التطور، خاصة بعد مشاركة 7 منتخبات نسائية في دورة الألعاب الخليجية الماضية التي أقيمت بالكويت، وأكد أنه في الفترة المقبلة سيكون أمام الاتحادات واللجنة الأولمبية تحد كبير خاصة مع قرب انتهاء فترة التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.

وكانت أعمال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية شهدت انتخاب أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عضو مجلس إدارة للجنة الأولمبية، خلفا للمستقيل محمد بن عبدالعزيز المنيع، كما شهدت الجمعية عرض تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019م.