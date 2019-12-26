قرعة الثالثة تسفر عن مواجهات متكافئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة التي أجريت أمس في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض عن مواجهات متكافئة بين الفرق المشاركة.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تحديد مواعيد المواجهات لاحقا.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: سدوس والمزاحمية، الترجي والنعيرية، اللواء والفرسان، الأمجاد والنور، القرية العليا والزلفي، العمران وطويق/ الصقر، الحوراء والتسامح/ البجادية، والتهامي والفاو/ السلمية.
وجاءت بقية مواجهات دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة كالتالي: القلعة وأشيقر، بيشة والتضامن، الغوطة والمحمل، المصيف والذهب، الخويلدية والنجمة، الوطني والمجد، منيف وجبة/ كميت، حبونا والباحة.
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