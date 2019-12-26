قرعة الثالثة تسفر عن مواجهات متكافئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة التي أجريت أمس في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض عن مواجهات متكافئة بين الفرق المشاركة.

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ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تحديد مواعيد المواجهات لاحقا.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: سدوس والمزاحمية، الترجي والنعيرية، اللواء والفرسان، الأمجاد والنور، القرية العليا والزلفي، العمران وطويق/‏‏ الصقر، الحوراء والتسامح/‏‏ البجادية، والتهامي والفاو/‏‏ السلمية.

وجاءت بقية مواجهات دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة كالتالي: القلعة وأشيقر، بيشة والتضامن، الغوطة والمحمل، المصيف والذهب، الخويلدية والنجمة، الوطني والمجد، منيف وجبة/‏‏ كميت، حبونا والباحة.