أسبوع يفصل الاتحاد عن صفقاته الأجنبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

تعلن إدارة نادي الاتحاد خلال أسبوع عن صفقاتها الأجنبية لتدعيم صفوف الفريق الأول الكروي، والتي جاءت بحسب الخانات التي حددها المدير الفني الهولندي هينك تين كات.

وسيكون ضمن تلك الصفقات التعاقد مع لاعب محور الارتكاز الأرجنتيني ليوناردو جيل قادما من نادي سنترال روزاريو ليعوض رحيل مواطنه ايمليانو فيتشيو.

وبدأت إدارة النادي خطواتها الفعلية لاستيفاء شروط تسجيل المحترفين الجدد، حيث ستسلم اللاعبين راتب شهر نوفمبر خلال خمسة أيام، بالإضافة إلى إغلاق الشكاوى واجبة التنفيذ في غرفة فض المنازعات.

Advertisements

ميدانيا، عاود لاعبو الفريق الأول الكروي تدريباتهم مساء أمس بعد أن منحوا راحة لمدة يوم استعدادا لمواجهة فريق نادي الفتح مساء غد في مكة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، اقترب اللاعب فهد المولد للعودة مجددا للاستفادة من مرافق النادي لمواصلة برنامجه الإعدادي واللياقي للمشاركة فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتبقى للمولد 60 يوما لتأدية برنامج خاص مع المعد البدني الفرنسي بوجمعة محمدي في مقر النادي، بدلا من المغادرة للخارج بغرض الإعداد، نظرا للظروف المالية الخانقة التي يمر بها النادي.

وستنتهي عقوبة اللاعب من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات في غرة رمضان المقبل، بحيث ستكون فترة إعداده المكثفة 60 يوما تتخللها مشاركته في التدريبات مع زملائه.