الوحدة يريد استعادة نغمة الانتصارات بالعنابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يضرب فريق الوحدة بكل قوته الهجومية لتخطي ضيفه الفيصلي عندما يلتقيان اليوم ضمن الجولة الثالثة عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشرائع مكة المكرمة.

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ويأمل فرسان مكة استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتهم في المباراة الأخيرة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف. ويشدد مدرب الفريق كارينيو على ضرورة العودة للنتائج الإيجابية التي ظهر بها الفريق في فترة سابقة بعدما وصل للمركز الرابع بـ21 نقطة.

في المقابل لا يبدو العنابي صيدا سهلا، ويعد من أكثر فرق البطولة شراسة، حيث يأتي في المركز السادس بـ20 نقطة، وتبدو المباراة متكافئة بين الفريقين.

قبل المواجهة: