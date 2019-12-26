الوحدة يريد استعادة نغمة الانتصارات بالعنابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
يضرب فريق الوحدة بكل قوته الهجومية لتخطي ضيفه الفيصلي عندما يلتقيان اليوم ضمن الجولة الثالثة عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشرائع مكة المكرمة.
ويأمل فرسان مكة استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتهم في المباراة الأخيرة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف. ويشدد مدرب الفريق كارينيو على ضرورة العودة للنتائج الإيجابية التي ظهر بها الفريق في فترة سابقة بعدما وصل للمركز الرابع بـ21 نقطة.
في المقابل لا يبدو العنابي صيدا سهلا، ويعد من أكثر فرق البطولة شراسة، حيث يأتي في المركز السادس بـ20 نقطة، وتبدو المباراة متكافئة بين الفريقين.
قبل المواجهة:
- يسعى الوحدة لتعويض خسارته الماضية أمام التعاون وتحقيق الفوز الثامن له بالدوري.عودة مفتاح لعب الوحدة البرازيلي أنسيلمو للمشاركة بعد الإيقاف.
- سيعمل الأوروجوياني كارينيو مدرب الوحدة على استغلال عاملي الأرض والجمهور في الضغط المبكر على الفيصلي لخطف هدف مبكر يريح الفريق.
- أنباء عن تعاقد الوحدة مع لاعب الفيصلي البرازيلي جوستافو قبل مواجهة الليلة.
- يعتمد البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي على قوته الهجومية بوجود البرازيليين جوستافو وويليم الفيس والهولندي رولي بونيفاسيا.
- يدخل الفيصلي مباراة اليوم بعد إراحته بالجولة الماضية نتيجة تأجيل مباراته أمام الهلال نظير مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.
- آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز الفيصلي بهدفين لهدف في الشرائع.
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