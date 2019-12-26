شكرا لقرائتكم سها مصطفى : أسعى لحصد بطولة العالم في الكروكية للعالم الثاني على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت سها مصطفى لاعبة المنتخب المصري للكروكيه، وبطلة العالم في النسخة الأخيرة التي أقيمت في نيوزيلندا، أنها ستبذل قصار جهدها للفوز بالبطولة للمرة الثانية وتحصل على لقب بطلة العالم للفرق مرة أخرى ، في النسخة الحالية 2020 والتي قام بمدينة نيلسون في نيوزيلندا.

وقالت سها فى تصريحات صحفية إن حلمها هو حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي وأن ترفع إسم مصر عاليا أمام العالم بحصدها لقبين بطل العالم في أقل من سنه.

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ويغادر الفريق المصري للكروكيه خلال أيام إلى نيوزيلندا للمشاركة في بطولة العالم للفرق، من 3-1- 2020، وحتى 14 -1 ، ويشارك في تلك البطولة 7 فرق وهي استراليا ونيوزيلندا وأمريكا والسويد ومصر وجنوب أفرقيا وانجلترا.

ويترأس البعثة الكابتن يسري الغمري ورئيس الاتحاد المصري للكروكيه أمير رمسيس نجيب.

وتضم قائمة لاعبي متخب الكروكيه المصري كلا من سها مصطفى، عمرو الإبياري، مصطفى نزار، ياسر السيد، والمدير الفني هو الكابتن خالد يونس.