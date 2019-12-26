شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن موعد حضور إسكندر زايد للانضمام إلى فريق اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادى الأهلى عن إنهاء صفقة ضم التونسى إسكندر زايد إلى صفوف الفريق الأحمر لمدة 3 مواسم ونصف رسميا لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة ، وذلك عبر الموقع الرسمى للنادى ، حيث أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن اللاعب إسكندر زايد، لاعب نادي الإفريقي ، وقع عقود الانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وأوضح أن النادي الأهلي حصل على توقيع اللاعب وناديه بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل المالية، بعد سفر عمر شوقي، رئيس جهاز اليد، إلى تونس لإنهاء الصفقة و كافة الأمور العالقة بالتعاقد .

وأشار إلى أن اللاعب سوف يحضر إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى فريق الأهلى هذا الموسم الى تصحيح الأوضاع بعد الاخفاق المدوى فى الموسم الماضى بخسارة عدد كبير من البطولات .

لعب التونسى "زايد"، فى صفوف نادى دي الزمالك على سبيل الإعارة في بطولة السوبر الأفريقي، والتي حصدها الفارس الأبيض على حساب الأهلى.

ونجح زايد من قبل فى الحصول على لقب هداف بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما، في 2017 .

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كما حقق زايد لقب هداف بطولة العالم للأندية الأخيرة مع مضر السعودي.

لاسيما وان اللاعب التونسى توج ببطولة أمم أفريقيا مع تونس عام 2018 بالجابون وكأس الكؤوس الأفريقية الأخيرة مع النجم الساحلي ودوري أبطال آسيا مع العربي القطري .

و يشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف فى ظل استعداد المنتخب الأول لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا يناير القادم بتونس والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.