شكرا لقرائتكم الأهلى يرسل شعيب سيكوك إلى بايرن ميونخ لتحليل أداء لاعبى الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر المغربي شعيب سيكوك، محلل الأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إلي ألمانيا لقضاء فترة معايشة في نادي بايرن ميونخ بعد حصوله على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وطار شعيب إلي ألمانيا لقضاء فترة معايشة في نادي بايرن ميونيخ الألماني، سعيا وراء اكتساب خبرات كبيرة، من شأنها أن تعود بالنفع على اللاعبين الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء بعد غد، السبت، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.