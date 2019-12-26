شكرا لقرائتكم الرائد يجتاز العدالة ويحقق انتصاره الرابع على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الرائد انتفاضته بعد تحقيقه فوزه الرابع توالياً على حساب ضيفه العدالة 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الرائد نقطته 12 على التوالي بعدما ضم العدالة لفرق الاتفاق والشباب والحزم، في حين واصل العدالة مسلسل خسائره بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي. ويدين الرائد بهذا الفوز للاعبه الكاميروني أرناود دجوم الذي سجّل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 17.

وشهد الشوط الأول أفضلية للرائد الذي انتظر حتى الدقيقة 17 والتي تمكن فيها الكاميروني أرناود دجوم من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية المغربي محمد فوزير برأسه لتستقر في شباك الحارس علي المزيدي.

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وفي الشوط الثاني واصل الرائد أفضليته وكاد مهاجمه المغربي محمد فوزير أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله رائد الغامدي ليحولها برأسه إلا أنها مرت بجانب المرمى.

وعند الدقيقة 51 أهدر المدغشقري كاروليس آندريا فرصة تسجيل هدف التعادل للعدالة بعدما أضاع ركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 8 نقاط ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.