أرسنال يتقدم بـ40 مليون جنيه استرلينى لشراء كوليبالى من نابولي

تقدم نادى آرسنال الإنجليزى بعرض إلى نظيره نابولى الإيطالى من أجل الحصول على المدافع الدولى السنغالى كاليدو كوليبالى خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والذي يتم بشهر يناير المقبل، الذى يعد واحدا من أفضل المدافعين على مستوى العالم فى الوقت الحالى.

جاء ذلك بالعديد من التقارير الصحفية، والتي أكدت أن آرسنال الإنجليزى قتم بتلك الخطوة من أجل تدعيم الخط الدفاعى للنادى اللندنى، كما أشارت أن أرسنال يعاني خلال الموسم الحالي بشدة، حيث يرغب ميكيل أرتيتا المدير الفنى الجديد للجانرز في تصحيح الإنحدار فى المستوى والنتائج ، والتي تعرض خلالها بالدوري الإنجليزي والتي هبط بها للمركز الـ 11 برصيد 23 نقطة بجدول مسابقة البريميرليج.

وقد كشفت شبكة “سكاى سبورت” البريطانية أن آرسنال تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه استرلينى إلى نابولى ، بجانب الحصول على خدمات الدولى الأورجويانى لوكاس توريرا من أجل التعاقد مع كوليبالى، ومن جانبه قد أعلن نابولى عن موافقته على رحيل كوليبالى خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذا تم بيعه بمبلغ مناسب.