اليوفي يكشف عن خطته بالميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوفه

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو”الإيطالي عن خطة نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث كشف اليوفي أنه ينوي التخلص من حارس المرمى ماتيا بيرين والجناح الكرواتي ماركو بياكا، اللذان يحظيان باهتمام من جنوي، وكذلك الدولى الألمانى إيمري والذي كان المطلوب فى باريس سان جيرمان.

حيث يسعي اليوفي لتحقيق المكاسب المادية من خلال بيع الثلاثيومن ثم دعم صفوف السيدة العجوز، من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، كما يتتطلع للتتويج بلقب الكالتشيو،وأشار الموقع أنه اليوفي يدرس حاليا خطة إدراج صفقة إيمري بصفقة تبادلية مع الأرجنتيني لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان أو مع الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة الإسباني.