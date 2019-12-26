شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل أساسيا في مباراة الزمالك وزيسكو ينايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي الاستمرار في الدفع بالحارس محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد المقرر اقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام علي استاد ليفي موانا واسا في زامبيا.

وظهر أبو جبل بمستوى جيد فى مباراتى الزمالك أمام سموحه و الإنتاج الحربي وهو ما دفع الفرنسي كارتيرون لاستمرار الإعتماد عليه فى مباراة زيسكو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي في الدور الأول، وحقق الفوز علي اول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية، بينما يحتل فريق زيسكو يونايتد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الاولي.

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وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد خصص فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم، كما ركز الجهاز الفني خلال الفقرة على التصويب على المرمي واستقبال للعرضيات وكيفية استغلال الفرص التى تتاح أمام مرمي المنافس وشارك الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بالتبادل في حراسة المرمى في هذه الفقرة.

الحراس الثلاثة للفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حيث بدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات من داخل وخارج منطقة الجزاء ، وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

من ناحية اخري لا تزال بعثة الفريق تنتظر وصول حقيبة الأحذية المفقودة إلى مقر إقامة البعثة فى فندق الإقامة، بعد العثور عليها من شركة الطيران التى كانت على متنها البعثة البيضاء، حيث أكدت الشركة إرسالها على أول رحلة تطير إلى العاصمة الزامبية.

وكان الاتحاد الافريقي قد اعلن أسماء حكام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ، ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.