مدافع المقاولون يتفوق على مهاجمي الأهلي والزمالك في صراع الهداف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المدافع الهداف بات ظاهرة كل موسم في الدوري المصري، حتى أنه تفوق على مهاجمين ذو ثقل بالايجيبشن ليج، وفي الموسم الجاري كان هذا اللقب من نصيب محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب، الذي تفوق على مهاجمي الأهلي والزمالك حتى الآن مسجلاُ ثلاثة أهداف بقميص ذئاب الجبل.

محمد سمير شارك في 9 مباريات حتى الآن مع المقاولون العرب في مسابقة الدوري العام سجل خلالهم ثلاثة أهداف كان آخرها في شباك النادي الاسماعيلي خلال لقاء الجولة العاشرة من البطولة والتي فاز بها المقاولون بنتيجة 2/0، كما سجل سميرأيضاً هدف المقاولون في شباك المصري ليفوز ذئاب الجبل على الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، وكذلك سجل أيضاً فوز المقاولون على أسوان بنتيجة 2/1.

مدافع المقاولون تفوق على مهاجمي الأهلي والزمالك في المسابقة المحلية، فلم يسجل مروان محسن مع الأهلي حتى الآن بعدما شارك في 4 مباريات، ولم يسجل عمر السعيد مهاجم الزمالك بعد المشاركة في 3 مباريات، فيما سجل مصطفى محمد هدفين فقط في 7 مباريات.

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رفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الاسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد.

هدافو الدوري المصري للموسم الحالي

يحتل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الجاري 2019 – 2020 برصيد 9 أهداف ثم محمد شريف لاعب إنبي بـ7 أهداف ثم كلاً من وليد سليمان لاعب الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحه و محمد سالم مهاجم المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف .