شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يطير إلى ألمانيا لقضاء معايشة فى بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير المغربي شعيب سيكوك محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق الأهلي إلي ألمانيا لقضاء فترة معايشة في نادي بايرن ميونخ ، عقب الحصول على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة .

ويقضى المغربى شعيب سيكوك فترة معايشة في نادي بايرن ميونيخ الألماني في ظل أهمية اكتساب خبرات كبيرة للمدرب والتي تعود بالنفع على اللاعبين الفترة المقبلة ، بعد الحصول على موافقة فايلر المدير الفني للفريق ومسئولو النادي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

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ويواصل الأهلي تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم بطل زيمبابوي في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.