شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تؤجل قمة دورى المرتبط لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تأجيل لقاء قمة الاهلى والزمالك فى ختام الدور الاول بـدورى المرتبط بالمحترفين الذى كان محدد له الثلاثاء المقبل، وذلك لأجل غير مسمى ، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد لإقامة المباراة خلال الفترة المقبلة ، و إخطار الناديين بالموعد الجديد.

شهدت الجولة الـ 16 التى اقيمت أمس فوز كلاً من الزمالك على 6 أكتوبر 33/28 و الأهلى على سبورتنج 23 /20 والبنك الأهلى على المعادى 36 /24 و الطيران على أصحاب الجياد 26 /15 وسموحة على الأوليمبى 30 / 28 وحدائق الأهرام على محافظة الفيوم 27 /14 .

بينما تشهد الجولة الأخيرة فى الدور الأول المقرر لها الثلاثاء المقبل مواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و6 أكتوبر مع المعادى والطيران مع سبورتنج والأوليمبى مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع سموحة وحدائق الأهرام مع الجزيرة وجزيرة الورد مع الزهور والحوار مع محافظة الفيوم.

كانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم حددت صالة أكتوبر الدولية لاستضافة لقاء القمة فى ختام الدور الأول فى تمام السادسة مساء بحضور حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء كلا الناديين قبل ان يتم تاجيله .

وشهدت الجولة الـ15 من دورى اليد فوز كل من الزمالك على سبورتنج 24 /21 و 6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 و الأهلى على أصحاب الجياد 40 /25 و المعادى على سموحة 31 /25 و الطيران على الجزيرة 27 /18 و الأوليمبى على الزهور 33 /23 و هليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 و طلائع الجيش على الحوار 37 /28 و حدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.