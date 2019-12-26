شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: نأمل في اختفاء الأخطاء التحكيمية مع تطبيق الـ "var" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي ، أن المجلس حريص علي أداء دوره بالكامل من اجل إسعاد الجماهير البورسعيدية ، مشيراً إلي أن المجلس يتعامل بالقطعة مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال خاصة أن المجلس يثق تماماً في امكانيات الجهاز الفني ، موضحا ً أن تراجع النتائج في بعض الأوقات أمر طبيعي نظراً لضيق الوقت بين المباريات في بطولة الدوري فضلاً عن مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي وصل فيها إلي دور المجموعات ويتصدر مجموعته حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين في دور المجموعات على حساب نواذيبو الموريتانى ورينجرز النيجيري ليتصدر المجموعة بـ 6 نقاط .

أضاف عدنان في تصريحات لقناة "تايم سبورت" ، أن الفريق يعاني من الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري ، متمنياً من إنهاء هذه الأخطاء مع تطبيق تقنية الفيديو الـ "var" مع بداية الدور الثاني ، مؤكداً أنه من الصعب الحكم علي نتائج الفريق بعد مرور 8 مباريات فقط .

ويتواجد بيراميدز والمصري في مجموعة واحدة بالكونفدرالية بجوار نواذيبو الموريتانى ورينجرز النيجيري، ومن المقرر أن يتواجها يوم الأحد المقبل في اطار الجولة الثالثة.

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وعن الانتقالات في الفترة الشتوية ، قال عدنان "يتبقى 3 أماكن في القائمة المحلية، لن نضم أي لاعب إلا إذا كان على قدر المسؤولية وأفضل من الموجود وقادر على الانسجام سريعا، لابد الاختيار بعناية شديدة" وعن المصابين في الفريق: "بهاء مجدي سيعود (من الإصابة) بعد أسبوع، وفريد شوقي يعاني من نزلة برد، لذا غاب عن مباراة الطلائع، ومع عودة وادي والعراقي وغيابهما للإيقاف سنكون جاهزين بكل قوتنا".

ويحتل فريق المصري البورسعيدي ، المركز العاشر ببطولة الدوري المصري برصيد 11 نقطة بعد الفوز الأخير أمام طلائع الجيش .