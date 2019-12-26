شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يشارك فى البطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر ، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية و النسائية .

ومن المقرر أن يستقر مسئولى اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة ، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة ، وكذلك البعثة الإدارية و الفنية و رئيس البعثة .

وكان لاعب واحد فقط تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، وهو محمد ابراهيم كيشو، والذى جاء تأهله بعد الحصول على المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم .

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ودخلت منتخبات المصارعة فى معسكر داخلى بالمركز الأولمبى بالمعادى ، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين بالمستوى الفنى اللائق، الذى يجعلهم قادرين على المنافسة على البطولات وتحقيق ميداليات جديدة لمصر ، حيث تشارك المصارعة فى بطولتى الجائزة الكبرى بإيطاليا للمنتخبات النسائية والرومانية وفيما يخص منتخب الحرة سيشارك فى البطولة الدولية بفرنسا.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالمركز الأوليمبى لحين انطلاق البطولتين، حيث تقام الجائزة الكبرى فى الفترة من 15 إلى 18 يناير ، بينما بطولة فرنسا فى الفترة من 17 إلى 19 من نفس الشهر.

يذكر أن منتخبات المصارعة حققت عدة إنجازات خلال العام ، منها 16 ميدالية بدورة الألعاب الإفريقية مقسمة إلى 5 ذهبيات و 4 فضيات و 7 برونزيات ، وذهبية وبرونزية فى دورة الالعاب العسكرية ، فضلا عن ذهبية بطولة العالم

ويعقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماع اليوم لاختيار قوام البعثة والاستقرار على قائمة المنتخب المشارك فى بطولة أفريقيا.